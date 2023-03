Bolsonaro aposta na candidatura de Salles à prefeitura de São Paulo, mas diz que decisão é do PL

Em entrevista ao Morning Show, o ex-presidente destacou a experiência de seu ex-ministro e disse achar que seu filho Eduardo deve ficar mais tempo no Legislativo antes de tentar um cargo no Executivo

Reprodução/Jovem Pan News Apesar de mencionar preferência por Salles, Bolsonaro não descartou o apoio do PL a Ricardo Nunes (MDB)



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou as eleições municipais de 2024, dizendo acreditar que o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) será a opção do partido para disputar a prefeitura de São Paulo. A declaração foi feita pelo ex-mandatário durante entrevista exclusiva ao programa Morning Show, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 30. Em sua fala, Bolsonaro destacou a experiência de Salles como um dos fatores que pesam a favor do deputado federal na corrida pela prefeitura. “Olha, vejo que o Ricardo Salles é mais experiente. É o terceiro maior orçamento, uma cidade grande com seus problemas. Ricardo Salles conhece muito mais que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, mas acredito que o Eduardo tem que ficar mais um tempo no legislativo ainda para disputar um cargo.”, disse Bolsonaro. Em seguida, o ex-presidente afirmou que não irá falar pelo PL sobre a corrida, não descartando um possível apoio à candidatura do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), para a reeleição. “Não vou falar pelo PL [sobre apoiar reeleição de Ricardo Nunes], o PL tem um partido, uma bancada. Quem vai decidir o apoio é a bancada de São Paulo, obviamente. Tem que ser consultada, não estou aqui para dar ordem. Estou sem mandato, não estou aposentado, mas sei o meu lugar”, afirmou Bolsonaro.