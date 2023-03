Após plano contra Moro, Bolsonaro quer reforçar segurança: ‘Nunca persegui ex-presidente’

Em reunião com parlamentares do PL após seu retorno ao Brasil, Bolsonaro afirmou que teve carro blindado retirado e criticou atitude do governo: ‘Está dando recado’

Reprodução/Jovem Pan News Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira, 30, com parlamentares do PL na sede do partido, em Brasília



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer reforçar a sua segurança após os planos descobertos contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Em vídeo obtido pela Jovem Pan, o ex-mandatário revelou que o governo retirou os carros blindados aos quais ele tinha direito. “Até segunda-feira, eu tinha direito a dois carros blindados”, disse Bolsonaro ao revelar que a decisão da governo federal. “Agora, você pode falar, tem amparo na lei ou não tem? Não tá definido. Na minha campanha, tinha 40 policiais federais comigo e o Cabo Daciolo tinha dois. Por quê? Eu tinha o maior risco de sofrer um atentado, como aconteceu, mesmo com todos esses policiais federais. Agora é a mesma coisa. A gente vê acontecendo essa questão do PCC planejando e fica preocupado. Eu não tenho peito de aço. Vou tentar buscar um carro blindado para mim”, continuou Bolsonaro, relembrando o atentado nas eleições de 2018. Além disso, Bolsonaro afirmou que “nunca perseguiu ex-presidente”, classificou a atitude do governo em retirar os blindados como “não racional” e que entende o gesto como um “recado”. “Não é uma atitude racional por parte desse governo que está ai. Nunca persegui ex-presidente nenhum. Tudo que foi pedido nós concedemos e fomos até além em alguma coisa. Agora, comigo, pela volta anuncia ‘não tem mais carro blindado para você’. Está dando um recado, só posso entender isso ai”, afirmou Bolsonaro. O encontrou também abordou a instalação da CPI do MST.