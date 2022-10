‘Bolsonaro foi protagonista, deixou o melhor para o final’, diz Zoe Martínez sobre debate presidencial

Durante o programa Morning Show, a comentarista elogiou a reaproximação entre o atual presidente e o ex-ministro Sergio Moro: ‘Atrai votos de lavajatistas’

Reprodução/Jovem Pan News O debate presidencial entre Lula e Bolsonaro foi discutido no programa Morning Show



O debate presidencial do último domingo entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro foi pauta no programa Morning Show desta segunda-feira, 17. A comentarista Zoe Martínez avaliou a perfomance dos presidenciáveis e chamou a atenção para a ida de Sergio Moro como aliado de Bolsonaro. “O que a gente tem que ver agora é quem conseguiu reverter voto nesse debate. No caso, acho que tenha sido o Bolsonaro por duas questões, a primeira de ter levado o Moro. Isso atrai votos que perdeu de lavajatistas. É um jogo inteligente que a equipe do Bolsonaro fez ao colocar o Moro aí”, disse. “Bolsonaro conseguiu se manter calmo, sereno, ele passa essa imagem para as pessoas de que o Bolsonaro tem os seus momentos de falar mais alto, ser mais incisivo, mas tem também o Bolsonaro calmo, que quer de fato dialogar com o seu oponente.”

Quanto ao ex-presidente Lula, Martínez criticou a ausência de propostas e nomes para um possível mandato. “Vi o Lula de sempre. Vi um homem, um mentiroso, ele mente que nem sente. Mais uma vez a gente não ouviu nenhum plano de governo, nenhum objetivo do que Lula quer por em prática se chegar ao governo. Não mostrou nada, nenhuma ideia para melhorar o país”, afirmou. A comentarista comparou a performance do petista em relação ao primeiro e ao segundo bloco de confrontos diretos. Segundo ela, Lula saiu na frente, mas perdeu vantagem no final, quando Bolsonaro falou por cerca de 5 minutos sozinho. “No primeiro bloco, o Bolsonaro se deixou ser pautado. Fiquei incomodada com isso, deixou ser conduzido. O Lula pautou o primeiro bloco do debate. Só atacou o Bolsonaro, que teve que se defender. Bolsonaro foi o protagonista, deixou o melhor para o final.”

