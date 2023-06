Ciro Nogueira justifica apoio à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo: ‘Muito difícil um candidato de direita vencer’

Em entrevista ao Morning Show, senador afirmou que Progressistas deve se unir ao atual prefeito para derrotar Guilherme Boulos

Reprodução/Jovem Pan News Ciro Nogueira foi o entrevistado do programa Morning Show



Nesta quarta-feira, 7, o programa Morning Show recebeu o senador Ciro Nogueira (PI-PP). Em entrevista, ele afirmou que apoiará a reeleição de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo e ressaltou o intuito de combater o crescimento do deputado federal Guilherme Boulos(PSOL-SP) na capital paulista. “Temos um desafio enorme de impedir a chegada de uma pessoa com a característica do Boulos na eleição do próximo ano. Muito difícil um candidato da direita ganhar a eleição em São Paulo, lembro do Tarcísio, Bolsonaro e o próprio Astronauta [Marcos Pontes]. Perderam a eleição passada, apesar de ganhar no Estado”, justificou. “A esquerda é muito forte, você vê pelas pesquisas, não podemos deixar que uma figura como o Boulos chegue na Prefeitura de São Paulo. Será uma sinalização muito ruim para o próprio país e para o próprio governo do presidente Lula, a população estaria apoiando esse tipo de extremismo trágico para a cidade de São Paulo. A melhor forma de ganhar a eleição é tendo um candidato de centro com o apoio da direita. A pessoa com o melhor perfil, se for bem conduzida essa campanha, teremos chances de derrotar o Boulos”, acrescentou.

Ciro Nogueira não descartou a possibilidade de Ricardo Nunes formar uma chapa com um candidato à vice do PL ou do Progressistas e avaliou questões do MDB com o PT. “Eu gostaria de ganhar, independente de vice. O natural seria o PL indicar o vice, mas isso é uma discussão ainda para ser feito, o melhor nome para compor e aguardar até o próximo ano se Ricardo Nunes se tornar competitivo e com viabilidade de ganhar essa eleição. Acho que vai haver uma mobilização muito grande para evitar a chegada do Boulos na prefeitura”, disse. “Eu acho que o primeiro aceno é mostrando uma gestão eficiente, estar no nosso projeto, contra o Partido dos Trabalhadores. Ele vem de um partido importante com muita aproximação com o PT, que é o MDB. Mas se ele vem a ganhar, ele se torna a maior liderança do MDB a nível nacional e pode nos ajudar para que a gente consiga tirar esse desastre administrativo do PT nas eleições de 2026. Não vejo nenhum nome com capacidade de superar o Ricardo, até por conta do direito que ele tem a reeleição, a população sempre tende a votar no candidato a reeleição, a não ser que ele seja um desastre, que não é o caso do Nunes”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Ciro Nogueira: