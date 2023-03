‘CPMI trará a verdade sobre o 8 de Janeiro’, diz Bolsonaro

Em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan News, o ex-presidente defendeu a instalação do colegiado formado por deputados e senadores

Ex-presidente também disse que não quer o Brasil afunde para que ele seja visto como "salvador da pátria"



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defende a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso Nacional para apurar os atos de 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes (Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o prédio do Supremo Tribunal Federal) foram invadidas e depredadas. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, nesta quinta-feira, 30, dia em que retornou ao país após três meses nos Estados Unidos, o ex-chefe do Executivo afirmou que os atos foram preparados “horas antes” e citou falhas na segurança da Esplanada dos Ministérios que teriam contribuído para os ataques. “O episódio do dia 8 vai ser esclarecido via CPMI, que em um primeiro momento o Lula e seus políticos queriam e conseguiram assinaturas. Se gabavam: ‘Conseguimos as assinaturas e vamos enterrar a direita’. Viram que não foi bem assim. A CPMI vai trazer a verdade e mostrar o que aconteceu”, iniciou o ex-presidente. “Ninguém concorda com essa invasão. Pelas informações que nós temos, aqui foi preparado horas antes. […] Se você ver, tem uma imagem de drone onde o pessoal estava lá no Congresso e do lado ali da Presidência e do Supremo, tinha lá uns 60 seguranças, e depois eles sumiram de lá”, acrescentou.

Como a Jovem Pan mostrou, o ex-presidente também disse que não quer o Brasil afunde para que ele seja visto como “salvador da pátria”. Durante a participação, Bolsonaro também disse que fará expediente no PL, dará sugestões às lideranças do partido e que tem uma preocupação “muito grande” com o futuro do Brasil. “Quem faz a oposição são os parlamentares. Chego na condição de uma pessoa mais velha, experiente, que vai fazer expediente no partido, servir de consulta para quem assim o desejar. Também vou dar minhas sugestões, ter uma linha direta com a liderança do partido na Câmara e no Senado. Nós não somos oposição, somos pró-Brasil. Queremos que o Brasil vá para frente. Não queremos que o Brasil afunde para aparecermos como salvadores da pátria. Há uma preocupação muito grande com o destino do nosso país, em especial no tocante a economia”, disse Bolsonaro durante a participação no programa.