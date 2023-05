Deputada defende ‘dress code’ na Alesp e fala em ‘assessoras com barriga de fora’: ‘Nem todas tem bom senso’

Morning Show também falou com a consultora de moda Priscila Barison sobre o tema do momento no legislativo paulista: ‘Grandes empresas e profissões exigem um dress code, sim’

Reprodução/Jovem Pan News Solange Freitas foi ao programa Morning Show desta segunda-feira, 29



Nesta segunda-feira, 29, o programa Morning Show recebeu a deputada estadual Solange Freitas (União Brasil-SP). Em entrevista, ela defendeu a criação de um código de vestimenta para as parlamentares da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e argumentou que a iniciativa veio após presenciar assessoras com a “barriga de fora”. “Infelizmente, nem todos seguem, nem todos têm o bom senso. Por isso a gente precisa de um código de vestimenta. Discutir isso é porque a polêmica veio, mas infelizmente houve situações que chateou parlamentares, inclusive numa reunião em que tivemos um congresso de comissões. Nesse dia, duas assessoras estavam com a camisa amarrada e a barriga de fora. Isso chateou alguns parlamentares. Nós estávamos discutindo aumento salarial e duas assessoras estavam com a blusinha amarrada, e aí elas deram um nózinho”, explicou. Priscila Barison, consultora de moda, definiu o possível dress code como um norte para as mulheres, além de uma forma de equipará-las aos homens. Para ela, opções com alfaiataria e blazers são as ideais. “Acho que a questão não é ser decente, mas ser apropriado. As pessoas têm que estar apropriadas para as ocasiões. Grandes empresas e profissões exigem um dress code, sim. Não é porque tem uma lacuna no regimento interno que pode, muito pelo contrário. É preciso deixar nivelado, não necessariamente super-rígido. Em alguns ambientes a gente precisa de uma certa formalidade, dar um norte seria ideal. O das mulheres está em aberto e deixa dúvidas. Dress code para ambos, esse regimento tem 40 anos e precisa ser atualizado para os dias atuais”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Solange Freitas: