Doria elogia estreia do Show Business na Jovem Pan e relembra entrevista com Senna

Talk show de negócios chega à programação da Jovem Pan News na noite desta quarta-feira, com o apresentador Bruno Meyer

Nesta terça-feira, 15, o programa Morning Show recebeu o empresário e ex-governador paulista João Doria. Ele relembrou de sua época como apresentador do programa Show Business, que volta ao ar na Jovem Pan News nesta quarta-feira, 16. Em 1994, Doria entrevistou o piloto Ayrton Senna no programa. “Foi a última entrevista do Ayrton. Infelizmente, 2 meses depois veio o acidente e o perdemos. O Brasil perdeu o seu herói e eu perdi um grande amigo. É uma história interessante, fui amigo do Ayrton Senna como sou amigo da Viviane e do Léo, irmãos do Ayrton. Estava muito feliz naquele dia da entrevista, era final de fevereiro”, descreveu. “Ele estava feliz que tinha comprado a casa do Braguinha, a casa de Angra dos Reis que ele amava. Ele gostava de mar, de sol e daquela casa. Era o sonho da vida dele ter uma casa em Angra. Ele estava numa felicidade enorme naquele dia, brincando com o jet ski, no helicóptero. O Ayrton era um homem que gostava de velocidade em tudo, na água, no automóvel e no ar. Ele gostava dos desafios, estava numa felicidade plena e deu uma entrevista linda. A mais bonita e emocionante da vida dele. Aquela entrevista foi reproduzida em 33 países, do Japão ao Oriente Médio”, acrescentou.

O programa Show Business volta ao ar de cara nova na noite desta quarta-feira, 16, às 22h. Na Jovem Pan News, o apresentador Bruno Meyer irá comandar entrevistas focadas em negócios e empreendedorismo. Doria elogiou os convidados do primeiro episódio, que terá Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. “Imagina a alegria, em primeiro lugar, em assumir um programa com uma representatividade e um significado tão grande para a TV brasileira”, relatou Meyer. “O Show Business com João Doria era uma janela para conhecer grandes ideias e grandes empreendedores, nomes que faziam o negócio acontecer. Eu era o espectador, para mim era janela das coisas boas que aconteciam no país”, concluiu.

