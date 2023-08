Magazine Luiza registra prejuízo líquido de R$ 301,7 milhões no segundo trimestre

Valor é mais do que o dobro do computado há um ano, quando foi de R$ 135 milhões

A Magazine Luiza registrou prejuízo líquido de R$ 301,7 milhões no segundo trimestre de 2023. O valor é mais do que o dobro do prejuízo computado há um ano, de R$ 135 milhões. Esse é o sexto revés seguido para a empresa. De acordo com a Magazine Luiza, o motivo são os juros elevados no país. A empresa espera que, ao longo dos próximos trimestres, conforme a taxa Selic siga em queda, haja alívio nas despesas financeiras líquidas. A Magalu descartou fechar lojas físicas no Brasil, assim como não pretende abrir novos estabelecimentos. Segundo a empresa, os esforços de investimentos estão sendo direcionados a três frentes: tecnologia, logística e reformas. Já a receita, no segundo trimestre deste ano, se manteve praticamente estável em R$ 8,57 bilhões, um pouco acima dos R$ 8,56 bilhões do mesmo período de 2022.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.