‘Me deram golpes na costela e coronhadas’, diz integrante do MBL agredido em universidade

Em entrevista ao Morning Show, João Bettega contou que estava limpando paredes da faculdade quando foi surpreendido por militantes esquerdistas

Reprodução/Jovem Pan News João Bettega foi o convidado do programa Morning Show



Nesta sexta-feira, 14, o programa Morning Show da Jovem Pan News recebeu o militante do MBL João Bettega, que denunciou ter sido agredido durante ação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) nesta semana. Ele deu detalhes sobre as ações que o Movimento Brasil Livre vinha fazendo em universidades. “A gente se deparou com um prédio abandonado dentro da UFSC, depredado, todo pichado com frases de esquerda, comunismo, apologia à violência, uso de drogas. A gente foi na terça-feira pintar parte dessas depredações, o negócio é gigante”, descreveu. Ao voltar para reformar o restante das instalações, Bettega conta que uma emboscada teria sido armada por um grupo de jovens que o agrediu. “Não deu para pintar tudo, voltamos ontem para finalizar o trabalho e fomos surpreendidos. Os caras deram golpes na costela, coronhadas, socos e joelhadas. Fiz exames e estou tomando remédios, conseguindo me recuperar bem. A ideia é me recuperar para continuar visitando os Estados e fazer esse trabalho. Muita gente vai para a faculdade para estudar mesmo, mas esses caras são vagabundos. Pessoas que estão lá para fazer algazarra. É um orçamento que todo o Brasil paga, é federal”, disse.

Confira na íntegra a entrevista com João Bettega: