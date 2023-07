‘Se colocar política, ela nasce morta’, diz deputado Danilo Forte sobre recriação da Funasa

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, parlamentar descartou a possibilidade de ocupar algum cargo na autarquia

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Danilo Forte durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) defendeu que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) não entre em negociações políticas. A declaração foi dada durante entrevista na manhã desta sexta-feira, 14, ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. “Se colocar política na partida, ela nasce morta. Entra a disputa de poder e, assim, a estruturação, a implementação nos Estados e a relação com os órgãos do governo mata a recriação da Funasa”, comentou o parlamentar e ex-presidente da autarquia, que ainda descartou a possibilidade de ocupar algum cargo no órgão. “Não posso ser presidente de novo porque sou deputado federal. A Funasa tem uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde. Nesse caso, eu teria que renunciar ao mandato e iria decepcionar os cearenses que me colocaram para ser deputado. Gostaria muito de participar nesse momento. Acho que a Funasa tem uma oportunidade histórica de se reerguer dentro de uma nova formatação. E já pedi para o líder do partido para deixar os técnicos fazerem. Depois que a estrutura estiver montada e a engenharia funcionando, pode até ver políticos para ingressarem”, acrescentou.

Como mostrou o site da Jovem Pan, o governo federal vai publicar o decreto que reestrutura a Funasa nesta sexta, de acordo com informações de Danilo Forte. O objetivo é viabilizar a retomada das atividades do órgão “de maneira eficiente e sustentável”. Ainda de acordo com as informações repassadas pelo parlamentar, será criada uma comissão provisória dedicada à reestruturação da Funasa. O colegiado será composto por quadros técnicos do Executivo, funcionários do órgão e da Advocacia-Geral da União. Vinculada ao Ministério da Saúde, a fundação atua na prevenção e combate a doenças, na educação em saúde, na atenção à saúde de populações carentes, no saneamento básico e no combate e controle de endemias, além da pesquisa científica e tecnológica.

Confira a íntegra da entrevista do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE):