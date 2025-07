Jovem de 19 anos morre após comer bolinho de mandioca supostamente envenenado

Lucas da Silva Santos teria sido morto pelo padrasto, Ademilson Ferreira dos Santos, motivado por ciúmes

Arquivo Pessoal Ademilson teria confessado o crime a um pastor



Lucas da Silva Santos, um jovem de 19 anos, morreu neste domingo (20), após dez dias internado, em São Paulo. Lucas estava internado no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo quando teve sua morte cerebral confirmada, após ser envenenado pelo padrasto, Ademilson Ferreira dos Santos. O crime teria sido motivado por ciúmes, após Lucas se mudar, o que gerou insegurança no padrasto, que mantinha uma relação sigilosa com o jovem e sem consentimento.

A delegada Liliane Doreto, responsável pelo caso, indiciou Ademilson por homicídio triplamente qualificado, citando o motivo torpe, o meio traiçoeiro e o recurso que impediu a defesa da vítima. Ademilson teria confessado o crime a um pastor, o que fortaleceu o conjunto probatório contra ele. A investigação ainda aguarda o laudo que confirmará o tipo de veneno utilizado, mas há suspeitas de que tenha sido o chumbinho, um veneno proibido, mas ainda comercializado no Brasil.

