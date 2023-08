Promotor alerta para possibilidade de novas ameaças do PCC contra Moro: ‘Não há segurança’

Em entrevista ao Morning Show, Lincoln Gakya ressaltou a visibilidade do senador como autoridade política e afirmou que ‘risco não está descartado’

Reprodução/Jovem Pan News Lincoln Gakiya esteve no programa Morning Show



Nesta terça-feira, 1, o programa Morning Show conversou com o promotor de justiça Lincoln Gakiya. Responsável por investigar ações do Primeiro Comando da Capital (PCC) há cerca de duas décadas, ele afirmou que os planos da facção contra o senador Sergio Moro, descobertos em março deste ano, podem voltar a acontecer. “O risco envolvendo o Sergio Moro ainda não está descartado, em que pese a Polícia Federal ter feito um grande trabalho e realmente identificado e prendido os autores, inclusive com muitos conjuntos probatórios em Curitiba. A experiência e o que nós temos de trabalho nessa área levam a crer que normalmente esse plano idealizado por essa quadrilha pode ter sido desarticulado, mas não há uma segurança de que no futuro ele volte à tona com outros atores e outros criminosos envolvidos”, explicou. “Já tivemos alguns agentes públicos ameaçados. No caso do senador Moro, talvez até pela visibilidade, uma autoridade conhecida fora do Brasil, normalmente quando esses planos são descobertos, algum tempo depois pode ser que eles voltem a ocorrer. O que o Ministério Público fez e a polícia também, no primeiro momento, foi investigar quem eram os autores e alertar as autoridades, a presidência da Câmara e do Senado”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Lincoln Gakiya: