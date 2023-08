Salles diz que G. Dias mentiu ‘deslavadamente’ em CPI do MST: ‘Governo apoia invasões’

Em entrevista ao Morning Show, relator exaltou papel da oposição nos esclarecimentos da comissão que investiga invasões de propriedade

Reprodução/Jovem Pan News Ricardo Salles esteve no programa Morning Show



Nesta quarta-feira, 2, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Ele comentou o depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias para a CPI do MST, da qual é relator. Para Salles, o ex-GSI mentiu em suas declarações acerca do entendimento do governo federal sobre invasões de movimentos sociais a propriedades privadas no país. “Isso é uma mentira deslavada. Se não for, pode ser outras duas alternativas, inclusive podem ser cumulativas. Demonstra um governo totalmente alienado da realidade ou um governo que não se importa com as invasões de propriedade no Brasil. Um país que tem o agronegócio como principal pilar da economia e os vândalos invadindo o Brasil a torto e a direito nos primeiros meses. Ninguém comentou o assunto?”, questionou. “Não foi um assunto minimamente relevante para ser comentado entre o chefe do GSI e o presidente da República? É óbvio que ele [Gonçalves Dias] está mentindo. Ou ele não tomou as providências que tinha que tomar, que eu acredito que é o mais provável, ou o Lula mandou não tomar providência nenhuma porque, ao contrário dessa narrativa que tentam criar, o governo apóia as invasões, sim, apoia o MST, sim. Faz de conta que não apoia para tentar não perder o apoio da classe média, mas é fato que apoiam”, declarou o deputado.

Salles afirmou que a CPI do MST tem sido satisfatória em suas investigações, mas fez críticas às atitudes da base governista na comissão, citando a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). “Fica atrapalhando e depois se vitimiza, interrompe todo mundo, ofende todo mundo. Depois quando alguém responde, ela diz que está sendo perseguida, que é discriminação de gênero. Ela que é mal educada, não tem postura, provoca todo mundo, não tem a menor condição do que ela faz ser considerado uma postura compatível com [a de um] deputado federal”, disse. O parlamentar avaliou que a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem cumprido parte de seus desafios com êxito, ainda que não tenha um número expressivo de parlamentares. “Temos uma base sólida que faz um bom trabalho, cada um no seu estilo e no seu campo de atuação. O governo tem dado base para muitos questionamentos, é por isso que tem CPIs. Por outro lado, alguns temas a gente conseguiu barrar. Barramos o PL das Fake News, estamos discutindo o decreto de legítima defesa. Há coisas que a oposição está conseguindo fazer”, concluiu.

