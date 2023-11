Diretora de marketing da BMW opina sobre compra de carros para a Geração Z: ‘Olham para a conectividade e sustentabilidade’

‘Geração vem com uma cabeça diferente’, ressaltou Tatiana Biasetton em entrevista ao Mulheres Positivas

Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Michele Menchini e Tatiana Biasetton, representantes da BMW Brasil. Em entrevista à Fabi Saad, Biasetton, diretora de marketing do grupo, opinou sobre os desafios que o mercado enfrenta para conquistar o gosto da Geração Z, nascidos entre 1996 e 2010, por carros. “A geraçao também olha para a conectividade, sustentabilidade. Se a gente abordar da forma certa, tem muito ainda para chamar atenção desse público mais jovem. Passa a ser uma extensão do dia a dia. Temos esse ponto de ensinar para as novas gerações. Tem muito chão para trabalhar, essa geração vem com uma cabeça diferente. Tem um público bacana para a gente explorar”, disse. “Vejo que no Brasil tem uma questão cultural de posse, o brasileiro vê o carro como um ativo. São modelos diferentes, vem crescendo. De repente conhecem um carro, uma marca. O Brasil é bacana, você tem muitas opções. A tecnologia dos carros da BMW chama a atenção da nova geração”, ressaltou Menchini.

Michele Menchini, que atua na BMW há duas décadas, contou sobre os projetos de inclusão e diversidade que a empresa tem. “Tive a oportunidade de atuar em todas as áreas. Tive chefes maravilhosos, o ambiente da empresa tem essa perspectiva de desenvolvimento. Nunca tive preconceito ou restrição por ser mulher. Ingressei a BMW há 20 anos atrás, o quadro era predominantemente masculino. Isso foi mudando ao longo dos anos, a gente tem lideranças femininas, eu diria que é equilibrado. A cultura da empresa é focada em dar oportunidades. A gente sabe que no mercado as coisas são diferentes. Vejo o meu time, homens e mulheres juntos podem construir muitas coisas favoráveis, são coisas complementares. A BMW, hoje, vai nessa direção”, descreveu. Enquanto isso, Tatiana está há pouco mais de um ano na empresa, mas já destaca seus aprendizados em diversas empresas. “Minha trajetória foi no setor automotivo desde o estágio. Estamos passando por uma transformação. O mercado tem entendido que precisamos de pessoas diferentes para atender clientes de diferentes perfis. Mulher e homem juntos, visões diferentes, agrega muito”, opinou.

Como conselho, Tatiana destacou a importância de se sujeitar ao risco. “Um conselho que eu dou para todo meu time é arrisque, confie em você, você precisa sair da sua zona de conforto, se colocar em disposição, ser proativo. Acho que é uma boa forma de tomar a confiança. Eu não perco oportunidades. Às vezes passa uma vez. Pegue, muitas vezes está ali por algum motivo, acho que é muito sobre isso. Ser curioso e ir atrás. As pessoas que se destacam vão, mas vão com medo mesmo. Tenho um time jovem e digo isso para eles”, disse. “A questão da persistência, vejo que às vezes as pessoas desistem muito fácil. Seja o protagonista da sua carreira, não fiquem esperando o seu gestor. Tome uma responsabilidade também”, complementou Michele Biasetton. Como filme, Tatiana indicou ”Coragem de ser Imperfeito”. Está tudo bem mostrar vulnerabilidade, nem sempre é sinal de fraqueza”, disse. Como filme, ela relembrou o longa ”O Resgate do Solfado Ryan”. “Traz várias lições, inclusive de liderança, de tomar atitudes”, concluiu.