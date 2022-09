Empreendedora conta como faturou fazer R$ 5 milhões com apresentação de PowerPoint

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Flávia Coelho contou que sua experiência prévia a levou a uma jornada de sucesso como empresária

Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Flávia Coelho, CEO da Mobees, empresa de anúncios digitais em tetos de carros, com a finalidade de aumentar a renda de motoristas de aplicativos. Em entrevista à Fabi Saad, ela contou como conseguiu faturar R$ 5 milhões com o projeto de apresentação de sua empresa, que atendeu empresas como HBO e hoje faz parceria com a Microsoft. “Eu trabalhei em duas empresas durante algum tempo. Aprendi muito de processos de ideações de um produto novo, como desenvolve aquilo. Eu fazia isso e comecei a querer fazer isso fora da empresa com voo solo. A gente criou uma apresentação contando a ideia, qual era a visão. A Microsoft entrou ano passado também, é um fundo dedicado a empreendedorismo feminino em tecnologia. Meus dois sócios são empreendedores mais experientes e é a minha primeira jornada empreendedora.” Coelho também contou sobre como relaciona a sua carreira e o cuidado com a sua filha. “Eu trabalhava muito como executiva, mas é completamente diferente. A maior parte das mulheres não empreendem porque querem, empreendem por necessidade. Teve um momento da minha vida que mudei de casa, de emprego e fui fazer a minha vida com minha filha. É um aprendizado muito forte, foi um momento que falei: ‘Preciso de ajuda'”, desabafou.

A empresária contou que sua paixão por empreender foi incentivada desde a infância pelo pai, que a mostrou a importância da independência. “Eu sofri algumas consequências que foram boas em alguns pontos, me ajudaram a tomar decisões de vida. Eu era estimulada a me virar desde cedo. Naquela época eu achava um pouco cruel, muito duro, mas foi muito bom para mim. Comecei a trabalhar com 15 anos, em vez de sair para brincar, ir ao cinema, eu tentava vender matrículas de curso de inglês”, disse. “Nunca fui pressionada academicamente, eu fazia por paixão, aprendia intencionalmente. Nas outras férias, trabalhei no petshop, queria aprender a se relacionar com o público. Todas essas experiências me fizeram ser alguém que valoriza muito o aprendizado. Estar no meio musical não era bom para minha autoestima, mas conseguir me virar e era muito bom para mim.”

Como mulher, Flávia disse se inspirar na jornada da ex-primeira dama Michelle Obama. “Muito maravilhosa, inspiradora. Uma gestão muito humana dos projetos que ela toca. São projetos variados, algo social e humano. Gosto muito disso”, contou. Como livro, ela trouxe a indicação de Running Lean, de Ash Maurya. “Basicamente, é um guia de como você valida a sua ideia. Você descobre rapidamente se aquilo vai ser um fracasso, se tem condições de dar certo.” Como série, ela destacou o papel feminino na minissérie “Maid”, produção original da Netflix, que concorreu ao Globo de Ouro deste ano. “Foi arrasador, muito estômago para assistir. Muita força, a gente tem muita força. As mulheres são imbatíveis”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Flávia Coelho: