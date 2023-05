Grávida de 12º filho diz que não toma anticoncepcional: ‘Deus sabe o tamanho de cada família’

Em entrevista ao Mulheres Positivas, mãe contou que compra mais de 30 litros de leite por semana

Reprodução/Jovem Pan News Mariana Arasaki foi a convidada do programa Mulheres Positivas - Especial Dia das Mães



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas realizou um especial para o Dia das Mães. Como convidada, Fabi Saad recebeu Mariana Arasaki, que aos 38 anos espera seu 12º filho. “Eu venho de uma família católica, desde sempre eu me via com minha mãe rezando terço. A devoção ao anjo da guarda, amor à Nossa Senhora, fui me inspirando nela quando fui mãe, sempre ia me agarrando à minha fé. Sou católica e não tomo anticoncepcional porque acredito que Deus sabe o tamanho de cada família. Acredito que Deus sabe o tamanho de cada uma, conheço várias famílias que vivem como eu vivo e tem dois filhos”, revelou. Casada, Arasaki conta que pediu para a santa católica que guiasse o seu caminho para um homem com quem construísse um relacionamento com muitos filhos. “Eu só queria um cara católico, que tivesse a mesma fé que eu. É difícil se relacionar com uma pessoa que não tem a sua fé, ele não entende. Era uma coisa que não casava, não era uma coisa que estava ali. Nos primeiros encontros, a gente começou a sair de amigos e ele perguntou quantos filhos eu queria ter. Se ele não quiser ter filhos, ele vai se assustar.”

Segundo ela, semanalmente a família chega a comprar até 34 litros de leite. Os filhos se ajudam e convivem entre si. “Eu converso muito com meus filhos, vou explicando a fé, contando casos. Situações de perigo, coisas que poderiam ter se tornado um desastre, mas passei ilesa… Com a religião ninguém se opôs, foi muito bonito. A minha mais velha tem 11 anos. Da mais velha até o quinto filho, eles fazem tudo sozinho. Minhas três meninas, de 11, 8 e 7, independentemente de quem for para o banho, a maior já pega as duas menores para o banho por vontade própria”, contou.

As brigas são frequentes, mas Mariana diz que tenta não tomar partido e conversa com as crianças envolvidas para esclarecer a situação. “São 70 quilos de carne, entre frangos e tudo. São 18 litros de leite no domingo e mais 16 na terça. Em brigas desproporcionais, com agressão física, eu me meto e falo, mas procuro nunca tomar partido. Converso com as duas partes. Explico que não pode brigar. Quando tem agressão física, coloco os dois abraçados. Eles me olham com ódio”, acrescentou.

Como dica, a mãe afirmou que uma família sadia precisa da união entre os pais. Mariana contou que convive bem com o marido e busca fazer programas especiais com ele. “Olha, o que me ajuda muito na minha vida hoje é minha fé. É nela que eu olho, me baseio e me dá forças de ser uma mãe e uma mulher melhor. Eu tenho um lema com o meu marido: casal feliz, filhos felizes. Eu cuido muito do meu marido, a gente sai e se namora bastante. Ele que vai ficar comigo pelo resto da vida, não quero deixar para cuidar do meu marido quando estiver com a casa vazia. Uma vez por semana, saio para jantar ou a gente assiste a um filme junto. Meus filhos dormem cedo”, concluiu.

Confira na íntegra o especial de Dia das Mães: