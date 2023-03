Grávida de 8 meses, empresária fala sobre poder da maternidade: ‘Se sou capaz de gerar vida, sou capaz de qualquer coisa’

Convidada do Mulheres Positivas desta semana, Lelê Saddi falou também sobre recomeços, autossabotagem e antiga sociedade com Fabi Saad

Reprodução/ Jovem Pan News Lelê Saddi foi a entrevista da semana no Mulheres Positivas



Com o tema sobre gravidez e carreira, a apresentadora Fabi Saad recebeu a influenciadora Lelê Saddi no programa Mulheres Positivas, da Jovem Pan News, no último domingo, 26, para um papo descontraído. Grávida de nove meses, a influencer falou sobre seu processo de amadurecimento como mulher nessa nova fase da vida. “Existiu um momento em que a maternidade era muito romantizada. Tem a sua beleza e para cada mulher acontece de um jeito. Eu entendi que a gravidez é um processo muito individual para cada mulher. Mas existe um extremo contrário, onde tudo na gravidez era muito complexo. Para quem nunca tinha tido filho, como era o meu caso, eu olhava e pensava ‘será que eu terei todos esses problemas? E vou ficar impossibilidade de trabalhar e produzir?’. Era uma coisa que me dava medo. Depois que engravidei, conversei com várias amigas que estão nesse momento e comecei a mostrar a minha gravidez real e, Graças a Deus, passei muito bem por ela”, contou. “Acho que a maternidade abre novos ares e traz uma força de dentro. Se eu sou capaz de gerar uma vida, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Você se sente muito poderosa, você se sente muito forte”, completou.

Questionada sobre já ter sofrido com autossabotagem, Saddi foi clara. “Eu não sinto que eu me autossabotei, mas já tive momentos difíceis e de dúvidas. Eu sei que é uma coisa muito comum e precisamos tomar muito cuidado para não nos paralisar, para não parar de correr atrás dos nossos sonhos e não parar. É algo que não pode ser ignorado, porque é um minuto para isso acontecer”, disse. Para ela, esses momentos difíceis são aqueles que fazem você crescer na carreira. “O fracasso é fundamental para aprendermos com os nossos erros, a gente entender que nada é perfeito e nada dá sempre certo. É importante saber parar quando dá errado. Não dá para você continuar insistindo no mesmo erro o tempo todo. Até quando isso vale a pena? É frustrante assumir algo que sonhou e que não foi para frente, mas é a escola da vida e a gente tem que ter a humildade de assumir que fracassou e isso fez parte da nossa trajetória”, ressaltou.

Fabi e Lelê já trabalharam juntas. Em 2012, as duas se juntaram a outros dois sócios e abriram um e-commerce fast fashion de decoração. “A ideia era espetacular, porque juntamos decoração com moda. Fazíamos coleções de marcas estabelecidas para a decoração e tínhamos muita coleção e muitos produtos novos”, explicou Lelê. A influenciadora ressaltou que itens personalizados são os que mais agradam os consumidores, mas o projeto não teve sucesso. “Era um momento em que o mercado ainda não estava tão digitalizado, a gente não tinha a expertise de varejo. É um outro universo, mil desafios de produto e logística. Foram muitos erros”, declararam. Para Fabi, o erro principal da empresa foi o ‘momento’ do lançamento.

Assista à íntegra da entrevista: