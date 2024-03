Super Mulheres Positivas: Oncologista confirma aumento de casos de tumores no intestino em pessoas mais jovens

Videocast da Jovem Pan News fala sobre os sintomas e as medidas preventivas mais eficazes contra o câncer retal

Arquivo Pessoal/Nana Feller A apresentadora Nana Feller recebe o Dr. Paulo Hoff no Super Mulheres Positivas



Você sabia que o câncer colorretal ocupa a terceira posição entre os tipos de tumores mais frequentes no Brasil, se a gente não considerar os cânceres de pele? Sim, mais comum do que muitos pensam. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados mais de 45 mil novos casos da doença no Brasil por ano. Neste contexto, a campanha Março Azul Marinho foi criada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer colorretal. No episódio da semana do videocast Super Mulheres Positivas, Nana Feller, recebe o Dr. Paulo Hoff, que traz informações sobre prevenção, tratamento, reabilitação e fatores de risco do câncer colorretal. Dr. Paulo é professor titular da disciplina de Oncologia do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP e Presidente da Oncologia D’or.

Confira o videocast