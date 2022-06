Ana Paula condena celebração de aborto por menina de 11 anos estuprada: ‘Demoníaco’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is discutiram a realização do aborto pela menina de 11 anos que foi estuprada na grande Florianópolis

Gerd Altmann/Pixabay Menina de 11 anos de idade foi vítima de abuso sexual no início do ano na região metropolitana de Florianópolis



O Ministério Público Federal (MPF) afirmou nesta sexta-feira, 24, que a criança de 11 anos estuprada – que havia sido impedida de interromper sua gestação – concluiu o processo de aborto. Segundo o órgão, o procedimento ocorreu na última quarta. O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago – ligado à Universidade Federal de Santa Catarina – havia recebido uma recomendação do MPF para que a cirurgia fosse realizada independentemente de autorização judicial, tamanho do feto e idade gestacional. Em nota, o Ministério alegou que “comunicou à Procuradoria da República, no prazo estabelecido, que foi procurado pela paciente e sua representante legal e adotou as providências para a interrupção da gestação da menor”. O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre o caso em suas redes sociais e declarou ser “inadmissível” a interrupção da vida de um “ser indefeso”.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que a palavra que melhor define este caso é “tragédia”. Isso porque, na visão da analista, “você assassina um bebê praticamente formado no ventre de sua mãe”. “Grupos abortistas estão comemorando como uma vitória. Nesse caso, a única análise que da para fazer diante da celebração do assassinato, a palavra é demoníaco”, alegou. Henkel também ressaltou que o presidente Jair Bolsonaro é um defensor da “liberdade” e da “luta pela vida”. “Cristãos não votam em políticos que apoiam leis abortistas”, concluiu.

Confira o programa desta sexta-feira, 24: