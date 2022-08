Ana Paula critica ‘Ministério da Verdade’ de Fachin e Moraes: ‘Decidem o que é fake news’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan analisaram a exclusão de um militar do grupo de fiscalização das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral

Abdias Pinheiro/SECOM/TSE - 06/04/2022 Edson Fachin ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral; Alexandre de Moraes é o atual vice



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) excluiu o coronel do Exército Ricardo Sant’Anna como membro do grupo de fiscalização das eleições como representante do Ministério da Defesa nas eleições 2022. Em ofício enviado ao ministro Paulo Sérgio Nogueira, assinado pelo presidente do Tribunal, ministro Edson Fachin, e pelo vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, o informativo afirmou que o motivo havia sido a “disseminação de informações falsas a fim de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro”. “A posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam prima facie o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito”, diz trecho do documento.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal e presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, respectivamente, por criarem uma espécie de “Ministério da Verdade”. “Eles decidem o que é fake news, o que pode ser debatido e o que não pode. Seja em relação às vacinas, seja em relação as urnas”, pontuou. A analista também ressaltou que “já tem ministro chamando as comemorações de sete de setembro como atos fascistas”.

Confira o programa desta segunda-feira, 8: