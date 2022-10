Ana Paula diz que Ciro Gomes ‘volta para o esquecimento’ com apoio a Lula no segundo turno

Apoios de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro (PL) foi o tema do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 4

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/04/2018 Ciro Gomes publicou o vídeo nesta terça-feira dizendo que seguirá decisão do partido em apoiar Lula no segundo turno



O presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharam novos apoios na corrida presidencial. Romeu Zema (Novo), reeleito governador de Minas Gerais, o ex-juiz Sergio Moro, eleito senador no Paraná, e Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo, anunciaram apoio à reeleição do atual presidente. Lula ganhou apoio do PDT, de Ciro Gomes, e do Cidadania. Bastante crítico ao petista, Ciro divulgou um vídeo nesta terça-feira, 4, afirmando que seguirá a decisão do partido de apoiar o ex-presidente. O assunto foi debatido na edição desta terça-feira, 4, do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan. Para a comentarista Ana Paula Henkel, o pedetista volta para o esquecimento com o apoio a Lula no segundo turno. “Ele ganhou e perdeu relevância de uma forma meteórica neste ano. Muitos olharam para ele como uma opção para aqueles de esquerda, alguns centro-esquerda e até para aqueles que se auto intitulam sociais democratas e agora volta para o esquecimento. As pessoas não vão olhar mais para o Ciro. Você faz uma campanha mostrando, exatamente, quem é o corrupto, o ladrão. E agora se ajoelha ao sistema do partido mais corrupto que o Brasil já teve. Difícil as pessoas continuarem seguindo o Ciro no futuro. Olavo de Carvalho disse um vídeo o seguinte: ‘Não adianta falar grosso, Ciro Gomes, e depois agir como um subalterno do PT'”, concluiu Ana Paula.