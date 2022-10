Lula diz que procurou Simone Tebet em busca de aliança e conta com apoio de Kassab

Ex-presidente se encontrou com frades franciscanos nesta terça-feira, 4, e recebeu bênçãos à campanha no segundo turno

WAGNER VILAS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula se encontrou com frades franciscanos pelo Dia de São Francisco



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 4, que “já” procurou a senadora Simone Tebet (MDB) em busca de uma aliança para o segundo turno das eleições de 2022. A fala do petista aconteceu depois de um encontro com frades franciscanos, que estiveram no escritório da campanha do Partido dos Trabalhadores (PT), em São Paulo, pelo Dia de São Francisco de Assis. Segundo ele, a negociação de apoio dos emedebistas deve ser feita pela presidente Gleisi Hoffmann. “Antes de conversar pessoalmente com as pessoas, a gente tem tentado conversar com os partidos políticos para que não haja um rompimento na relação diplomática entre os partidos políticos porque muitas vezes o partido não quer apoiar, vai liberar”, afirmou. O ex-presidente também confirmou conversas com integrantes do Partido Social Democrata (PSD), de Gilberto Kassab, e antecipou que senadores da legenda devem anunciar apoio a sua candidatura ao longo da semana.

“Apesar do Kassab apoiar o nosso adversário em São Paulo, o PSD a nível nacional vai me apoiar para presidente. E assim vamos costurando”, disse Lula, que reforçou o discurso pós-primeiro turno: “Segundo turno é convencer as pessoas que ainda não estavam convencidas”, concluiu. Lula recebeu frades franciscanos para uma reunião e recebeu bênçãos a sua campanha ao segundo turno do ministro provincial, Frei Paulo Roberto Pereira. No encontro, o Frei David, presidente da ONG Educafro e defensor da Lei das Cotas, pediu comprometimento do petista com fortalecimento de políticas públicas.