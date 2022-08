Influenciador aponta ‘contradições’ da esquerda e diz que ‘povo já está de saco cheio’

Em entrevista ao Pânico, youtuber Rasta News afirmou que apoiadores de partidos esquerdistas são ‘minoria muito barulhenta’

Reprodução/Jovem Pan News O comunicador Rasta News foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 9



Nesta terça-feira, 9, o programa Pânico recebeu o youtuber Rasta News, que afirmou fazer parte do modus operandi da esquerda contradizer a si mesma. “Quando a gente olha para o pessoal de esquerda, dá meio que um bug na cabeça da gente. Eles defendem coisas contraditórias ao mesmo tempo. Você acha que pegou o cara no pulo, mas esse é o modus operandi”, disse. Ele apontou que este espectro político privilegia grandes bilionários e grandes bancos, apesar da crítica ao capital. “O esquerdismo vai defender o bilionário de esquerda, vai favorecer os grandes bancos. Vão apoiar coisas contraditórias.”

Ex-aluno de Olavo de Carvalho, Rasta acredita que figuras de esquerda mudaram sua forma de atuar diante à chegada das redes sociais. “Culturalmente, eles eram mais discretos. Eles achavam que era mais poderoso dar uma mensagem subliminar em filmes da Disney, de maneira que ficasse ali por trás. Com as redes sociais e estímulos a torto e a direito o tempo inteiro, as coisas foram indo mais escancaradas”, comparou. Para ele, o grupo de apoiadores do esquerdismo detém o controle do mercado cultural, mas são minoria frente ao resto do mundo “É onde essa gente se infiltrou mais, gente com temperamento artístico. Essa gente é uma minoria muito barulhenta, tem um microfone e os holofotes na televisão e nos filmes. O povo já encheu o saco disso daí”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Rasta News: