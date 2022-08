Ana Paula diz que STF se acha ‘acima do bem e do mal’ e questiona discurso de Fux: ‘Pacificador onde?’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan comentaram o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal na abertura do semestre legislativo

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Luiz Fux é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, realizou um discurso nesta segunda-feira, 1º, na abertura do semestre legislativo e voltou a defender o sistema eleitoral brasileiro. O magistrado aproveitou para pedir que as instituições democráticas sejam respeitadas, assim como o resultado das urnas eletrônicas nas eleições em outubro. “Todos os candidatos respeitem seus adversários que, efetivamente, não são seus inimigos. […] A prosperidade do nosso Brasil, seja qual for o resultado das urnas, exige que sejamos capaz de exercer e inspirar os valores do respeito e diálogo. Afinal, vivemos um Estado Democrático de Direito em que todos têm garantidas a liberdade de se manifestar”, disse. Fux aproveitou para ressalta que a Suprema Corte exerce um papel conciliador e pacificador.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o ministros do STF falam “dentro de uma bolha” e que a Corte tornou-se um “braço da oposição política” no país. Ainda de acordo com a analista, os magistrados se enxergam “acima do bem e do mal” e discorda do posicionamento pacificador do Supremo. “Pacificador aonde? Teve ministro chamando as manifestações de 7 de setembro de atos antidemocráticos. Cometem prisões ilegais e inquéritos inconstitucionais, interferem nos outros poderes”, argumentou.

Confira o programa desta segunda-feira, 1º: