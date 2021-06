Ana Paula: Doria vira cabo eleitoral para reeleição de Bolsonaro ao aplicar multa contra ele

Motociata envolvendo apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo foi debatida por comentaristas do programa ‘Os Pingos Nos Is’

DIDA SAMPAIO / Estadão Conteúdo Presidente Jair Bolsonaro foi multado em São Paulo



Milhares de motociclistas promoveram no sábado, 12, uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O ato, realizado em São Paulo, seguiu pela Marginal Tietê até a Rodovia dos Bandeirantes, onde os apoiadores do chefe do executivo federal continuaram até o trevo do KM 62, na altura de Jundiaí. O ato terminou no obelisco do Ibirapuera no turno da tarde. Em discurso, o presidente agradeceu à população da capital paulista pelas manifestações e elogiou os policiais militares paulistas que trabalharam na segurança do evento, afirmando que tinha certeza que a PM estaria junto a ele no cumprimento da lei e da ordem. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), autuou Jair Bolsonaro por não usar máscara na motociata. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram multados em R$ 552,71. Os setores de hotelaria e alimentação tiveram fôlego extra com a manifestação.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, afirmou que as imagens são provas o suficiente de que houveram muitas motos em apoio a Jair Bolsonaro em São Paulo. “Fiquei muito impressionada e confesso que eu também não esperava tanta moto assim. Foi um evento onde as imagens falam muito. E aí você vê o desespero, não apenas da oposição, de políticos, tentando colocar, inclusive, fotos falsas, de outras manifestações, que não foram dessa manifestação desse final de semana, dizendo que não havia ninguém. Que ninguém compareceu. A gente via o desespero desses políticos, mas também de jornalistas”, afirmou. Para ela, as imagens de apoio são “orgânicas” e mostram a popularidade de Bolsonaro. “O presidente tem um apoio muito popular nas ruas, a gente vê os vídeos quando ele chega nos aeroportos, quando faz as suas viagens, as pessoas o recebem com carinho, muita gente gritando, de camisa verde e amarela”, disse. Ela acredita que a multa aplicada pelo governo de João Doria pode não ter o efeito esperado pelo político no futuro. “Às vezes eu acho que o governador de São Paulo está virando um cabo eleitoral para reeleição do presidente, porque esse tipo de ação nada colabora ou diminui a presença do presidente Jair Bolsonaro nessas manifestações, muito pelo contrário”, afirmou, lembrando que Doria fez essa repreensão após ser flagrado sem máscara no Rio de Janeiro.

Confira o programa “Os Pingos Nos Is” desta segunda-feira, 14, na íntegra: