Covid-19: Queiroga vacina ministro das Relações Exteriores e presidente do Banco Central

Após aplicar imunizantes, ministro da Saúde afirmou nas redes sociais que está atuando ‘na linha de frente’ contra a doença

Imagem: Reprodução/Twitter @mqueiroga2 Atualmente, a capital federal imuniza pessoas sem comorbidades que possuem 50 anos ou mais mediante agendamento



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para registrar que aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e no ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Por meio de uma publicação no Twitter, o ministro divulgou as fotos em que aparece vacinando as autoridades em um posto de imunização montado no hospital do Guará, no Distrito Federal.

“Na linha de frente contra a Covid-19. Hoje acompanhei o andamento do Plano Nacional de Imunização e aproveitei a oportunidade para vacinar quem estava na fila. Entre eles, o ministro do Itamaraty, Carlos França, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto”, disse. Atualmente, a capital federal imuniza pessoas sem comorbidades que possuem 50 anos ou mais mediante agendamento. Carlos França tem 57 anos e Campos Neto, 51. Além deles, Queiroga também aplicou a vacina nos embaixadores do Itamaraty Pedro Miguel da Costa e Silva e Achilles Zaluar.