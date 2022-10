Ana Paula Henkel afirma que PT pretende ‘amordaçar’ o Brasil caso Lula seja eleito

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram o pedido do ex-presidente de retirar publicações do recém eleito deputado federal Nikolas Ferreira das redes sociais

Reprodução/Pânico Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do Brasil



O Tribunal Superior Eleitoral atendeu a um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ordenou que o recém eleito deputado federal, Nikolas Ferreira, retirasse um vídeo em que o parlamentar critica o petista de todas as redes sociais. Na publicação, intitulada ‘Faz o L’, Nikolas diz que Lula incentiva a criminalidade, o uso de drogas e pode, se eleito, perseguir cristãos e fechar igrejas. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o conteúdo foi produzido para ferir a honra e a imagem de Lula, além de disseminar conteúdos supostamente inverídicos e odiosos ao vincular o ex-presidente à práticas ilícitas e imorais. Twitter, TikTok, Instagram e Facebook têm 24 horas para tirar o vídeo do ar sob pena de multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que o caminho que o Partido dos Trabalhadores pretende dar ao Brasil, caso o ex-presidente Lula seja eleito, é o da “mordaça” e condenou as notícias falsas disseminadas pela campanha petista.”Há quanto tempo estamos do Lula que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele vai acabar com o Auxílio Brasil? Temos discursos do Lula incentivando pegar o Auxílio e ir comprar comida, porque o benefício vai acabar. Ele disse isso em um comício. O ex-presidiário, falando e repetindo orçamento secreto como se fosse orçamento secreto. Uma fake news. Outra do Janones, que fez um corte da entrevista do presidente ao Pilhado e ao Paulo Figueiredo onde Bolsonaro fala sobre [Fernando] Collor ministro. Janones fez um corte e espalhou que, se eleito, Bolsonaro iria nomear Collor como ministro”, opinou. A analista também afirmou que um eventual retorno do PT ao Palácio do Planalto virá junto a um ‘Ministério da Verdade’. “Um lado poderá falar o que quer, sendo verdade ou não, e o outro lado seguirá a vida com a mordaça na boca”, pontuou.

