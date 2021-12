Ana Paula Henkel diz que números da pesquisa Datafolha não batem com a realidade: ‘Vamos testar isso nas ruas’

Levantamento mostra ex-presidente Lula na frente com 48% das intenções de voto; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente lidera as intenções de voto para 2022



A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 16, mostra o ex-presidente Lula (PT) na frente com 48% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 22%, seguido pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9%, e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 7%. Segundo o levantamento, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) tem 4% do votos. Os que declararam voto nulo ou branco são 8%. A pesquisa ouviu 3.666 eleitores em 191 cidades entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, os números não batem com a realidade. “Nós não conseguimos ver o ex-presidiário nas ruas sendo ovacionado como essa intenção de 48% dos votos. Se os números das pesquisas são reais ou não, fica aqui mais uma vez o convite. Vamos testar isso nas ruas para ver se essas pesquisas realmente são confiáveis ou se continuam sendo mais do mesmo, a militância da velha imprensa”, disse.

