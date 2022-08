Ana Paula reprova xingamentos de youtuber contra Bolsonaro: ‘É clara a intenção do rapaz de ofender’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram a confusão causada por um influenciador durante a saída do presidente da República no Palácio do Alvorada

José Dias/PR Presidente foi alvo de ataques pessoais por parte de um influenciador



O youtuber Wilker Leão protagonizou nesta quinta-feira, 18, uma confusão com o presidente Jair Bolsonaro (PL) após provocá-lo na saída do Palácio do Alvorada. O influenciador costuma fazer vídeos com provocações tanto a apoiadores do chefe do Executivo federal, quanto a petistas. Durante a manhã, o capitão do Exército parou com seus simpatizantes para tirar foto. Leão, porém, gravava as cenas com o celular e passou a realizar questionamentos e provocações ao mandatário, quando foi puxado por uma pessoa não identificada e caiu no chão. Em seguida, o rapaz passou a chamar Bolsonaro de ‘safado’, ‘covarde’, ‘vagabundo’ e ‘tchuchuca do Centrão‘. Na sequência, o chefe do Executivo entrou no carro para sair do local, mas retornou e foi em direção a Leão dizendo que responderia às suas provocações. Ao se aproximar, o presidente não queria ser filmado e tentou tampar a câmera do celular com a mão. Com a confusão, o influenciador guardou o celular e conversou com o presidente por cerca de cinco minutos.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que o influenciador que xingou o presidente da República tinha “clara intenção” de ofendê-lo. “Conversar, questionar é parte do processo político e deve ser assim. Nenhum governo deve se sentir confortável. Agora, precisa de argumentos”, disse. A analista repudiou as notícias falsas que foram veiculadas nos últimos dias sobre Bolsonaro e questionou quais foram os atos presidenciais que colocaram a democracia em perigo. “O presidente nunca fugiu de perguntas, a questão é o xingamento. Vivemos os últimos quatro anos dentro de um conceito político que, um governo tenta governar e a velha imprensa tenta bicotar 24 horas por dia”, classificou.

Confira o programa desta quinta-feira, 18: