Anfitriã detalha encontro entre Bolsonaro e empresárias em SP

Segundo Vivian Kherlakian, intuito da reunião foi mostrar que presidente não tem discriminação contra as mulheres: ‘Ele é a favor de todo o país’

Alan Santos/Presidência da República Reunião foi realizada nesta sexta-feira



Junto a ministros, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço com empresárias nesta sexta-feira, 30, em São Paulo. Organizadora do evento, a empresária e estilista Vivian Kherlakian, foi entrevistada pelo programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 30, e contou que o clima da conversa com o presidente foi excelente. Segundo ela, Bolsonaro se mostrou aberto a conversar, foi humilde com as convidadas, falou sobre seu posicionamento contra o lockdown e respondeu a perguntas de participantes da reunião. “O objetivo foi que as poucas pessoas que não sabem disso, que elas possam ver que o presidente não só não tem nada contra, como tem tudo a favor das mulheres. Ele vê de uma maneira igual as mulheres e os homens, ele é a favor de todo o país. Quem estava lá, estava porque queria prestigiar”, afirmou.

O encontro foi realizado em um hotel da Zona Sul da capital paulista e cerca de 50 empresárias foram convidadas para o evento. Entre os ministros presentes no local estavam o da Economia, Paulo Guedes, o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o da Cidadania, João Roma. Segundo a agenda de Bolsonaro, após o almoço, ele seguiu com comitiva para a Bolsa de Valores de São Paulo, onde acompanhou o Leilão de Concessão dos Serviços de Saneamento (Cedae) em municípios do Rio de Janeiro. O presidente voltou para Brasília no início da noite.

Confira o programa “Os Pingos Nos Is” desta sexta-feira, 30, na íntegra: