Ministro da Casa Civil nomeia Alckmin, e transição de governo é oficialmente iniciada

Portaria com assinatura de Ciro Nogueira foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira; vice-presidente eleito assume Cargo Especial de Transição Governamental

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente eleito na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



O vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), que assume o cargo em janeiro de 2023, foi nomeado pelo atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, para exercer o Cargo Especial de Transição Governamental, responsável por coordenar a equipe de transição entre o atual governo e o novo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito democraticamente em 30 de outubro. O anúncio foi publicado nesta sexta-feira, 4, no Diario Oficial da União, com a assinatura do ministro. Alckmin foi designado para a função por Lula e outras lideranças, como a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Na última quinta-feira, o ex-governador do Estado de São Paulo já teve suas primeiras reuniões com representantes do governo Bolsonaro e também com o relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). Alckmin também teria encontrado o próprio presidente Jair Bolsonaro na saída do Palácio do Planalto.