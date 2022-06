‘Caso é do deputado Francischini, mas é muito maior que isso’, diz Ana Paula sobre julgamento no STF

Parlamentar teve mandato cassado pelo TSE após dizer que eleições foram fraudadas, mas depois pode voltar ao cargo por determinação do ministro Nunes Marques

Tânia Rego/Agência Brasil Francischini pode ter mandato cassado mais uma vez, após ser devolvido por Nunes Marques



O Supremo Tribunal Federal (STF) analisará em plenário virtual nesta terça, 7, a decisão monocrática do ministro Nunes Marques que devolveu o mandato ao deputado Fernando Francischini (União Brasil-PR). Francischini havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo compartilhamento de um vídeo em que supostamente é demonstrada uma fraude nas urnas eletrônicas, o que foi considerado uma notícia falsa com a intenção de desacreditar o sistema eleitoral. O julgamento foi debatido programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, e a comentarista Ana Paula Henkel avaliou que o caso não é apenas sobre o mandato parlamentar de Francischini, e sim sobre a questão da liberdade.

“As pessoas com certeza estarão de olho nesses votos. Os ministros não conseguem mais fugir da população, podem tentar se esconder, mas o povo acha, o povo está em cima. Amanhã, o povo vai ficar olhando como cada um votou, porque esse caso é sobre o mandato cassado do deputado Francischini, mas é muito maior que isso. É sobre todos nós. É a mesma coisa com o deputado Daniel Silveira, o caso dele também é sobre todos nós. É sobre o respeito à nossa Constituição, sobre a invenção de leis por um Judiciário que entrou numa seara muito perigosa no Brasil. As pessoas estão cansadas desse Judiciário tirânico. O Sete de Setembro mostrou isso, milhões de pessoas foram às ruas pedindo respeito à Constituição. O que o deputado Francischini fez foi nada mais que relatar problema em uma urna. Ele é um representante do povo, assim como o Daniel Silveira, e eles precisam falar, eles fazem parte do Parlamento. E por mais que esse caminho tirânico esteja sendo muito bem pavimentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, amanhã o povo estará de olho em cada voto, em cada palavra de cada um deles”, analisou Ana Paula.

