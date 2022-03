‘Crucificado foi o Brasil’, diz Ana Paula Henkel sobre Lula

Ex-presidente havia dito que a Petrobras fora crucificada em narrativas para criticar governos do PT

JOAO GABRIEL ALVES / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Lula durante evento do Sindicato dos Petroleiros no Rio de Janeiro



Lula, ex-presidente e pré-candidato à presidência comparou a Petrobras a Jesus Cristo ao comentar sobre a troca de comando na presidência da estatal realizada na segunda, 29. De acordo com o petista, a Petrobras foi “crucificada” para ser usada em narrativas contra o governo de seus partido no passado, o que teria levado a problemas que causaram o aumento no preço dos combustíveis, e disse que o novo presidente da estatal, Adriano Pires, seria um lobista, mais ligado às empresas internacionais do setor do que às brasileiras. A declaração foi tema de debate no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, e foi analisada pela comentarista Ana Paula Henkel.

“Quem foi crucificado foi o Brasil nas mãos do partido mais corrupto da nossa história. O ex-presidiário falar a palavra ‘lobista’, sem sequer corar, sem ficar com vergonha, o sujeito que deitou e rolou nas camas das empreiteiras, que ganhou não sei quantos milhões de reais por palestras que ninguém viu porque ele estava sempre fazendo lobby para alguém, é inacreditável. Engraçado que ele fala, fala, discursa, vai para as redes sociais, vai para a Europa, fala mentira, e não é enquadrado em nenhum inquérito de fake news. E é inacreditável que ele coloca a palavra lobista na boca sem sequer ficar com vergonha”, criticou Ana Paula.

