Deputado ‘Carteiro Reaça’ coleta assinaturas para abertura de CPI do MBL

Gil Diniz quer investigar falas machistas do deputado Arthur do Val e recursos utilizados para viagem à Ucrânia

Reprodução/Pânico Gil Diniz quer abrir 'CPI do MBL'



O deputado estadual Gil Diniz (PL-SP), conhecido como “Carteiro Reaça”, coleta assinaturas para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue o MBL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O objetivo é apurar os áudios com falas machistas do deputado estadual Arthur do Val, além dos recursos utilizados na viagem dele e de outros membros do movimento para a Ucrânia. Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Diniz afirmou que já tem metade das assinaturas para pedir a abertura da CPI. São necessárias 32 no total. “Eu tenho certeza que vai ser questão de horas para chegar no número regimental de assinaturas”, disse.

Segundo o parlamentar, deputados do PT, PL e União Brasil já assinaram o pedido. “O pessoal tem nos procurado e exigido uma pronta resposta a esses inconsequentes do MBL. Nós queremos investigar principalmente a viagem desses aloprados ao Leste Europeu, de onde vem esses recursos e onde foram aplicados. As justificativas deles não nos convenceram”, declarou Diniz. “Nós queremos saber a origem desse dinheiro, se esse recurso veio de racha de salário do gabinete do deputado Arthur do Val ou se tem indícios de lavagem de dinheiro”, concluiu.

Assista à entrevista no programa Os Pingos Nos Is: