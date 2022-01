AO VIVO: Jair Bolsonaro concede entrevista exclusiva ao programa ‘Os Pingos nos Is’; assista

Presidente falará sobre eleições, filiações ao PL e ações do governo federal durante a pandemia; programa vai ao ar às 18h, é apresentado por Vitor Brown e terá na bancada Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Cristina Graeml e Guilherme Fiuza

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro concede entrevista exclusiva ao "Pingos" nesta segunda-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) fala com exclusividade ao programa “Os Pingos nos Is” nesta segunda-feira, 10, a partir das 18h. As eleições de 2022, a filiação ao Partido Liberal e as ações do governo federal durante a pandemia da Covid-19 são temas da entrevista com o chefe do Executivo. Na última semana, o Ministério da Saúde incluiu crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização, mas determinou que elas só poderão receber a vacina da Pfizer — a única liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pata esta faixa etária — com autorização dos pais ou responsáveis. Participam da bancada do “Pingos” os comentaristas Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Cristina Graeml e Guilherme Fiuza. O programa é apresentado por Vitor Brown.

