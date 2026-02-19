ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Ao adotar um discurso mais moderado, você acredita que Flávio Bolsonaro consiga crescer nas pesquisas?

0% Sim, deve crescer, porque tende a agregar eleitores de Centro que não votam em Jair Bolsonaro. 35 votos 0% Não deve crescer, pois a rejeição ao pai ainda é alta. 2 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.