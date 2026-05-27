‘Lula tem que explicar que quem enrolou a população foi ele’, diz Caiado sobre o novo Desenrola

Candidato à Presidência disse que o presidente praticou ‘agiotagem’ com o povo brasileiro e não tem respeito pelas pessoas

Saulo Angelo/TheNews2/Estadão Conteúdo Ronaldo Caiado vai disputar à Presidência nas eleições de 2026



O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado, disse nessa quarta-feira (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria explicar que quem enrolou a população foi ele mesmo. A declaração, dada em entrevista exclusiva ao Bruno Pinheiro, apresentador da Jovem Pan. Segundo o ex-governador de Goiás, foi Lula que “levou a população a gastar a respondeu com o desenrola”.

“A população está usando a poupança para pagar taxa de juros que o agiota do Lula cobra da população. A prática do Lula deve ter agradado o setor financeiro, ao invés de defender quem trabalha e produz”, declarou.

Caiado disse que o presidente praticou “agiotagem” com o povo brasileiro e não tem respeito pelas pessoas. “Legislou a taxa das blusinhas há 3 anos, agora suspendeu as taxas, é um governo que estimula as pessoas a gastar e depois responde com taxa de juros levando a população a ficar 100% inadimplente, e agora vem com o desenrola”, disse.

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