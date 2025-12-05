ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após a confirmação de que Flávio foi o escolhido por Bolsonaro para disputa da Presidência, o que esperar dos partidos de direita?
Senador confirmou a decisão do seu pai e disse que pretende ‘honrar’ a escolha
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Após a confirmação de que Flávio foi o escolhido por Jair Bolsonaro para disputa da Presidência em 2026, o que esperar dos partidos de direita?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.