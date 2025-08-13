ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O que você achou do plano de contingência anunciado pelo governo para socorrer empresas impactadas pelo tarifaço anunciado pelos EUA?
Hoje o presidente Lula assinou uma MP para reduzir os impactos das taxas de 50% impostas por Donald Trump ao Brasil
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
O que você achou do plano de contingência anunciado pelo governo para socorrer empresas impactadas pelo tarifaço anunciado pelos EUA?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.