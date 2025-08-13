Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O que você achou do plano de contingência anunciado pelo governo para socorrer empresas impactadas pelo tarifaço anunciado pelos EUA?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O que você achou do plano de contingência anunciado pelo governo para socorrer empresas impactadas pelo tarifaço anunciado pelos EUA?

Hoje o presidente Lula assinou uma MP para reduzir os impactos das taxas de 50% impostas por Donald Trump ao Brasil

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 16h58 - Atualizado em 13/08/2025 17h00
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

O que você achou do plano de contingência anunciado pelo governo para socorrer empresas impactadas pelo tarifaço anunciado pelos EUA?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
