Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual projeto você acredita que tem maior possibilidade de ser aprovado pelo Congresso?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual projeto você acredita que tem maior possibilidade de ser aprovado pelo Congresso?

Hugo Motta, presidente da Câmara, comunicou aos líderes da Casa e ao governo federal que a urgência do PL da Anistia será discutida nesta quarta-feira (17)

  • Por Jovem Pan
  • 16/09/2025 17h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >