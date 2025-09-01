Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que se Jair Bolsonaro for condenado pelo STF, os EUA podem aplicar novas sanções contra o Brasil e autoridades do país?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que se Jair Bolsonaro for condenado pelo STF, os EUA podem aplicar novas sanções contra o Brasil e autoridades do país?

Nesta terça-feira (2), o Supremo começa a julgar o ex-presidente pela suposta trama golpista

  01/09/2025
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Você acredita que se Jair Bolsonaro for condenado pelo STF, os EUA podem aplicar novas sanções contra o Brasil e autoridades do país?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
