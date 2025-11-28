Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você defende a implementação do modelo de El Salvador aqui no Brasil na segurança pública e no sistema prisional?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você defende a implementação do modelo de El Salvador aqui no Brasil na segurança pública e no sistema prisional?

O governador Tarcísio de Freitas defendeu o modelo de segurança pública aplicado por Nayib Bukele no país da América Central

  • 28/11/2025 17h20
Você defende a implementação do modelo de El Salvador aqui no Brasil na segurança pública e no sistema prisional?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
