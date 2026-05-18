ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A que você atribui a alta rejeição do STF pela população do país?

A que você atribui a alta rejeição do STF pela população do país?

0% Ativismo judicial, invasão dos outros poderes 21 votos 0% Concentração de poder, decisões monocráticas 3 votos 0% Insegurança jurídica, desrespeito à Constituição 27 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.