ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A que você atribui a alta rejeição do STF pela população do país? Por Jovem Pan 18/05/2026 16h34 A que você atribui a alta rejeição do STF pela população do país? 0% Ativismo judicial, invasão dos outros poderes 21 votos 0% Concentração de poder, decisões monocráticas 3 votos 0% Insegurança jurídica, desrespeito à Constituição 27 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar *As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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