ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você é a favor da redução da maioridade penal?

Você é a favor da redução da maioridade penal?

0% Sim, se adolescentes podem votar, devem responder por seus atos. 18 votos 0% Não sou a favor, precisamos recuperar nossos jovens infratores. 0 votos 0% Em algumas situações; devem responder como adultos só em casos graves votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.