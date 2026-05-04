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ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você é a favor da redução da maioridade penal?

  • Por Jovem Pan
  • 04/05/2026 16h44
  • BlueSky
OS PINGOS NOS IS - 01/05/26

Você é a favor da redução da maioridade penal?

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*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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