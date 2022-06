‘Esquerda opera da mesma maneira em todos os lugares’, adverte Kast, candidato derrotado no Chile

Deputado faz alerta a conservadores brasileiros e critica ‘ativismo judicial’ e ‘ativismo diplomático’

Reprodução / Jovem Pan News José Antonio Kast esteve nos estúdios da Jovem Pan para ser entrevistado



O deputado chileno José Antonio Kast, candidato derrotado por Gabriel Boric nas últimas eleições do país sul-americano, fez um alerta aos conservadores brasileiros durante participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, desta sexta, 10: a esquerda opera da mesma maneira em todos os países latino-americanos em que chega ao poder, limitando a democracia e as liberdades. Kast ainda fez comentários sobre a situação política do Chile. O parlamentar está no Brasil para participar de uma conferência conservadora a convite do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

“Em todos os países latino-americanos em que a esquerda chega ao poder, vai diminuindo a democracia e poderes distintos vão se entrelaçando para diminuir a possibilidade de que as pessoas possam eleger [seus representantes]. E o que estamos vendo em alguns países é um ativismo judicial que termina com a democracia porque substitui a eleição livre dos representantes democráticos pelas decisões de juízes, que tomam o papel da cidadania”, analisou Kast. “São desafios compartilhados, porque a esquerda opera da mesma maneira em todos os lugares”, alertou o ex-candidato, citando como exemplo Boric ter indicado um embaixador que no passado ofendeu Bolsonaro e que o Brasil não aceita e a possível reforma na lei de armas chilena, que considera como apropriada.

Sobre a política chilena, Kast avaliou que as pessoas votaram por Boric pois o governo anterior de Sebastián Piñera, de direita, focava apenas em números e não focava no que era importante para a população. Também disse que incentiva a população a rejeitar a nova Constituição que está sendo preparada por uma Assembleia Constituinte, porque ela limitaria a propriedade privada e daria direito ao aborto, e que a assembleia só está sendo realizada devido à violência da esquerda. Ao mesmo tempo, disse acreditar que a direita pode fazer uma oposição republicana no país banhado pelo Oceano Pacífico, sem a possibilidade de repetir um golpe como o que derrubou Salvador Allende em 1973 e instalou a ditadura de Augusto Pinochet.

Confira a edição desta sexta, 10, do programa Os Pingos Nos Is.