‘Senti confiança na conversa com Biden’, diz Bolsonaro

Presidente brasileiro comete ato falho e diz ter se encontrado com Trump antes de se corrigir; segundo ele, pauta foram assuntos de interesse mundial

Jim Watson / AFP Bolsonaro durante encontro bilateral com Joe Biden na Cúpula das Américas



O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta sexta, 10, o encontro bilateral que teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quinta, 9, durante sua live semanal. Segundo o mandatário brasileiro, a pauta da conversa foram assuntos de interesse mundial. “Conversamos numa bilateral, tratando de vários assuntos, e numa reservada que durou 30 minutos, ficamos ali a um metro de distância, sem máscara, tratando de assuntos de interesse dos nossos países e também que interessam ao mundo todo. Senti confiança na conversa com ele, a preocupação dele é semelhante à nossa, em relação às questões que, repito, são do mundo todo. Conflitos que existem no mundo, que sejam cada vez mais atenuados, ou acabem”, comentou Bolsonaro, que cometeu um ato falho no começo, ao citar que a conversa teria sido com Donald Trump, antecessor de Biden.

Na mesma transmissão, Bolsonaro já havia citado a guerra na Ucrânia, voltando a reforçar que o Brasil ‘não queria nem que a guerra tivesse começado’ e que se coloca à disposição para ajudar a diminuir o sofrimento dos atingidos. O presidente ainda falou das buscas por Bruno Pereira, e Dom Phillips, indigenista brasileiro e jornalista britânico, respectivamente, que estão desaparecidos desde o último domingo, 5, no Vale do Javari, região no oeste do Estado do Amazonas. Segundo o presidente, todos oram para que os dois sejam encontrados vivos, mas essa possibilidade diminui conforme os dias passam, indícios que podem ajudar a elucidar o caso já foram encontrados e a Polícia Federal e as Forças Armadas estão fazendo um trabalho “enorme”.

Confira a live do presidente Jair Bolsonaro desta sexta, 10, dentro do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News.