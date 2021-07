‘Essa gente não conhece história’, diz Ana Paula após incêndio em estátua de Borba Gato

Grupo de manifestantes colocou fogo na estátua do bandeirante no sábado; comentaristas do programa ‘Os Pingos Nos Is’ discutiram o ocorrido

Reprodução/Twitter Estátua de Borba Gato na zona sul de São Paulo pega fogo



Quase todas as capitais brasileiras registraram protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro no último sábado, 26. Manifestantes pediram o impeachment do mandatário, a vacinação contra a Covid-19 e o auxílio emergencial de R$ 600. Em São Paulo, a Polícia Militar prendeu seis pessoas que portavam “objetos proibidos” na manifestação da Avenida Paulista, incluindo um soco-inglês. Após a dispersão do ato, houve confronto com a PM. Uma agência bancária e um ponto de ônibus foram depredados. Em outro ponto da cidade, um grupo de manifestantes incendiou a estátua do bandeirante Manuel de Borba Gato. Na frente do monumento, foi estendida uma faixa com a frase “Revolução periférica – a favela vai descer e não vai ser carnaval”.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, dizer que a esquerda promoveu vandalismo nas manifestações é redundância ou pleonasmo. “O que nós temos visto, não apenas no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, durante todo o ano de 2020, foi a esquerda promovendo esses protestos com muito vandalismo”, afirmou. “Essa turma que coloca fogo em estátua, que fala mal de fascistas e genocidas, protesta com a camisa do Che Guevara, do Lenin. Interessante como essa gente não conhece história mesmo”, completa.

