Fiuza critica agressividade no discurso de Moraes no TSE: ‘Fala como se estivesse em um comício’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisam a repercussão da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em cerimônia na última terça, 16

Nelson Jr./SCO/STF - 12/08/2021 Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes foi empossado como presidente do Tribunal Superior Eleitoral



Após o ministro Alexandre de Moraes tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e realizar um duro discurso em defesa da democracia e do sistema eleitoral, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou que o posicionamento de Moraes foi um “nefasto acontecimento”. “É costume o anfitrião receber com tapete vermelho os convidados, especialmente o dirigente maior do País. O discurso do empossado foi agressivo, em nada contribuindo para o almejado entendimento”, disse. Em sua fala, Moraes declarou que sua atuação à frente da Corte eleitoral será “célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas”.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, o comentarista Guilherme Fiuza considerou o evento como uma “deformação”, visto que “nunca houve nada parecido na posse do Tribunal Superior Eleitoral”. “Maioria das eleições, as pessoas não sabiam nem o nome do presidente do TSE”, ressaltou. Segundo o analista, Moraes se comunicou de uma maneira nada polida durante seu discurso e realizou uma fala completamente imprópria. “Um ministro que tem atuado de uma maneira agressiva, voluntarista e falando sobre defesa das instituições e combate ao ódio. A fala de Moraes é sempre de alguém que parece estar querendo se vingar de alguma coisa. Ele é muito agressivo. Fala o tempo inteiro como se estivesse em um comício”, declarou.

