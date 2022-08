Veja onde ainda é obrigatório o uso de máscara em São Paulo

Equipamento continua sendo exigido no transporte público, com fiscalização nos vagões do metrô e da CPTM, e nas unidades de saúde

Uriel Punk/Futura Press/Estadão Conteúdo O uso de máscara é obrigatórios no metrô e nos trens do Estado de São Paulo



Nesta quarta-feira, 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras nos aeroportos do Brasil. A autarquia segue recomendando a utilização deste equipamento individual de proteção contra a Covid-19, mas não haverá mais fiscalização dentro dos terminais do país. Segundo a agência, foi possível tomar essa decisão devido à queda dos casos e mortes por Covid-19. O fim da obrigatoriedade nos aeroportos contempla um cenário de maior flexibilização sobre os cuidados com o coronavírus. Desde 17 de março, o Estado de São Paulo não exige mais a proteção facial em lugares fechados. Hoje é possível entrar com a cara descoberta em supermercados, bares, restaurantes e shopping centers do território paulista.

No entanto, o uso de máscaras continua obrigatório no transporte público. Quem não estiver usando o equipamento não consegue entrar nos ônibus das cidades paulistas ou nas estações do metrô ou da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Também há coibição dentro dos vagões, com seguranças interpelando aqueles que tiram a máscara durante a viagem. Os veículos de transporte por aplicativo e táxis são considerados de uso público pela Prefeitura de São Paulo. Por isso, ainda há exigência. A Uber e a 99 deixam a critério de motoristas e usuários em cidades onde não há exigência para transporte individual privado. Também é obrigatório o uso do equipamento de proteção em unidades de saúde do Estado.