Fiuza critica Temer por ‘tentativa de agrado’ e diz que Dilma não é exemplo de honestidade

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Dilma Rousseff (PT) usou as redes sociais para rebater as recentes declarações do seu antigo vice



A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) usou as redes sociais para rebater as recentes declarações do seu antigo vice, o ex-presidente Michel Temer (MDB). Em manifesto publicação, a petista diz que “a história não perdoa a prática da traição”. “Agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes”, inicia a nota, que cita como provas dessa traição política estão na PEC do Teto de Gastos, na reforma trabalhista e na aprovação do PPI da Petrobras, propostas aprovadas ne gestão do ex-presidente e que não estavam, segundo Dilma, nos compromissos eleitorais. “Trata-se, assim, de traição ao voto popular que o elegeu por duas vezes.”

A manifestação da ex-presidente acontece depois que o emedebista afirmou que a petista é “honestíssima”, mas que teve dificuldades em articular com o Congresso Nacional, o que seria a razão do impeachment em 2016. “Às vezes falam de corrupção, mas é mentira. A ex-presidente Dilma é honesta. O que eu sei e pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo e embora fosse vice-presidente, é que não há nada que possa apodá-la de corrupta. Para mim, honestíssima. Houve problemas políticos”, disse Michel Temer, em entrevista ao UOL. Em resposta, Dilma Rousseff reforçou que o seu ex-vice “não engana mais ninguém”. “O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor.”

O assunto foi debatido no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 22. Durante sua participação no, a comentarista Guilherme Fiuza falou comentou sobre o caso. “O ex-presidente Michel Temer tentou fazer um agrado a uma pessoa que foi afastada do seu cargo por irregularidades, por delitos contábeis. Isso não é um exemplo de honestidade. E mais, a ex-presidente Dilma Rousseff foi, não sei muito bem o porquê, preservada pela Lava Jato. […] Mas ela conviveu com diretores da Petrobras, vá como presidente da República, com funcionários da Petrobras, que participaram de ilícito. Se isso é honestidade, o presidente Temer está confuso sobre o bom governo de recuperação dessa ruína”, mencionou.

